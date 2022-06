Tunisie/ Un mois de juin caniculaire : Les tempÃ©ratures dÃ©passent de 6Â° les normales saisonniÃ¨res

Tunisie/ Un mois de juin caniculaire : Les températures dépassent de 6° les normales saisonnières

Les fortes chaleurs persistent en ce deuxième jour de l’été calendaire.

Les conditions météorologiques de ce mercredi 22 juin sont marquées par des températures élevées, dépassant de 6° les normales saisonnières dans nombre de gouvernorats, indique l’INM dans son premier bulletin météo de a la journée.

Les maximales seront comprises entre 31 et 37° dans les régions côtières et les hauteurs, et entre 38 et 43° dans le reste des régions, avec l’apparition du siroco.

Une activité relative du vent, avec une vitesse atteignant les 40 km/ heure, est attendue…la mer sera agitée à houleuse.

Le ciel est peu nuageux, à partiellement nuageux l’après-midi.

Gnetnews