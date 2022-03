Tunisie : Un plan d’action pour atteindre l’autosuffisance en matiÃ¨re de blÃ© dur

Tunisie : Un plan d’action pour atteindre l’autosuffisance en matière de blé dur

Le dispositif de production des semences sélectionnées a été au centre d’une séance de travail tenue hier, mercredi 30 Mars, sous la présidence du ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Mahmoud Elyes Hamza, en présence des cadres supérieurs du ministère, des représentants des sociétés de production des semences et des groupes de collecte des céréales, annonce ce soir du jeudi 31 Mars, le ministère de l’Agriculture.

La réunion a planché sur la prochaine saison d’ensemencement, en termes de mise à disposition de quantités importantes de semences sélectionnées, de légumineuses et pâturage. Il est ainsi prévu d’assurer plus de 450 quintaux de semences sélectionnées d’une manière anticipée, et de les mettre à disposition des agriculteurs à compter du 1er septembre 2022.

Le ministre a incité les agriculteurs à utiliser davantage les semences sélectionnées, étant donné leur valeur ajoutée, de manière à atteindre un taux d’utilisation estimée à 30 % ; au lieu de 17 %, c’est-à-dire réunir 600 mille quintaux de semences sélectionnées/ an, et mettre en place un programme complet de vulgarisation et d’encadrement.

Un objectif stratégique devrait être fixé dans un premier temps, visant à parvenir à l’autosuffisance en matière de blé dur, à travers la mise en place d’un plan d’action national, avec la contribution de l’ensemble des intervenants dans le dispositif des grandes cultures.

Le but est de planter 800 mille hectares de blé dur, en incitant les agriculteurs à opter pour l’alternance agricole pour élever la rentabilité par hectare, et en garantissant les réserves d’engrais phosphatés et d’ammonitrate, d’une manière anticipée.

Une équipe de travail sera mise en place pour assurer le suivi de l’état d’avancement de ladite stratégie, et soumettre les rapports, à cet effet, pour prévenir tout retard.

Gnetnews