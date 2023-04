Tunisie : Un plan d’action pour dÃ©velopper le secteur de l’aÃ©ronautique Ã  travers un partenariat public/privÃ©

Tunisie : Un plan d’action pour développer le secteur de l’aéronautique à travers un partenariat public/privé

Le secteur aéronautique et les perspectives de son développement étaient au centre d’une rencontre hier, jeudi 27 avril, entre la ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, Neïla Nouira Gongi, et le président du Groupement des industries tunisiennes aéronautiques et spatiales (GITAS), Tierry Haure Mirande.

Les discussions ont, essentiellement, porté sur « le rôle du groupement, en matière de promotion de ce secteur, notamment, après la pandémie du Covid-19, en vue de préserver la pérennité des entreprises et des postes d’emploi ».

Gongi a dit la détermination de son ministère à soutenir les opérateurs dans le secteur de l’industrie aéronautique, en œuvrant, notamment, à la polarisation des investissements étrangers.

Elle a, par ailleurs, présenté un plan d’action visant à promouvoir davantage ce secteur, dans le cadre d’une approche participative, impliquant toutes les parties prenantes, dans le cadre d’un pacte partenariat public/privé (PPP).

Quelque 90 entreprises industrielles opèrent dans l’aéronautique en Tunisie, avec à la clef 20 mille postes d’emploi ; les exportations ont enregistré près de 02 milliards de dinars jusqu’à la fin de l’année 2022.

Gnetnews