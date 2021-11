Tunisie : Un programme « éducation pour la citoyenneté » dans cinq gouvernorats (ministère de la Femme)

Le ministère de la Femme, de la Famille, de l’enfance et des personnes âgées a entamé, en partenariat, avec la confédération allemande de l’enseignement des adultes la mise en exécution du programme l’éducation pour la citoyenneté.

Le premier cycle des sessions de formation a commencé mercredi 03 novembre pour se poursuivre au 03 décembre prochain ; elle vise à consolider les capacités des cadres du ministère au-double niveau central et régional pour la formation des formateurs.

Les axes de formation portent sur la prévention des comportements négatifs, la santé de reproduction, la violence familiale, l’éducation financière et l’économie d’eau.

Cette formation est destinée aux délégués régionaux de la femme et de la famille, les chefs de services, et les représentants des associations régionales, actives dans les domaines de la citoyenneté et de la famille dans cinq gouvernorats : Kairouan, Jendouba, Kasserine, Siliana et Tataouine.

