Tunisie : Un programme exceptionnel pour assurer les déplacements des électeurs aux bureaux de vote le dimanche 04 février

Le ministre du Transport appelle, ce vendredi 02 février, les responsables, cadres et agents des administrations centrales et régionales du transport, ainsi que les entreprises nationales et régionales du transport à veiller sur la bonne application du programme exceptionnel, visant à faciliter les déplacements des électeurs aux bureaux de vote, ainsi que des agents chargés d’assurer le bon déroulement du scrutin, et ce le dimanche 04 février, jour du second tour des élections locales.

Il les appelle à faire montre de promptitude et de veille pour répondre aux interrogations des citoyens et les prendre en charge.

Le ministère du Transport a mis en place un programme, en collaboration avec les entreprises et structures concernées, à l’occasion de l’élection des conseils locaux dans son premier tour, du 24 décembre dernier, et son deuxième tour, prévu dimanche 04 février 2024.

Gnetnews