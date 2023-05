Tunisie : Un programme italien pour la formation de la jeunesse et l’incitation à la migration régulière

Une rencontre a réuni hier, lundi 15 Mai, le ministre de l’Intérieur, Kamel Feki, et son homologue italien, Matteo Piantedosi, où il était question de la consolidation de la coopération sécuritaire, notamment en matière de lutte contre le crime organisé et la migration irrégulière, et d’éradication les réseaux criminels de traite des personnes, en réglant ce fléau, dans le cadre d’une approche complète, tenant compte de l’intérêt et de la sécurité des deux pays.

Les deux parties ont exprimé leur « soulagement » envers « la convergence de leurs positions à ce sujet », saluant la réunion de l’équipe de travail conjointe tuniso-italienne à Rome le 05 Mai 2023, laquelle poursuivra ses réunions la toute prochaine période, comme elles en ont convenu, rapporte, en substance, un communiqué du ministère de l’Intérieur.

La partie italienne a valorisé les efforts déployés par les autorités tunisiennes pour mettre un terme à ce phénomène exprimant les dispositions de l’Italie à les consolider.

Kamel Feki a souligné, pour sa part, que « les efforts sécuritaires déployés dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière sont insuffisants », appelant à les appuyer par une approche globale à dimensions économique, sociale et de développement.

Chose ayant recueilli l’assentiment de son homologue italien, soulignant l’engagement de son pays à partager les responsabilités, et à consacrer un programme complet à la Tunisie, focalisant sur la coopération bilatérale dans le domaine de la formation de la jeunesse candidate à l’émigration, dans des filières professionnelles déterminées, ce qui l’habiliterait à émigrer, d’une manière régulière.

Le ministre de l’Intérieur italien, dont c’est la deuxième visite en Tunisie, depuis le début de l’année s’était entretenu hier à Carthage avec le président de la république. Dans une déclaration à l’issue de cette entrevue, il a prôné une approche globale contre ce fléau, revêtant des dimensions socioéconomiques, et ne se limitant pas au volet sécuritaire.

Gnetnews