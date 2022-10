Tunisie : Un projet pour dÃ©velopper le tourisme d’aventure, de plein air et de randonnÃ©e

Tunisie : Un projet pour développer le tourisme d’aventure, de plein air et de randonnée

Le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine, a donné le coup d’envoi, hier jeudi 21 Octobre lors d’un atelier de travail à Gammarth, à la deuxième phase du programme du tourisme d’aventure et de plein air, en présence de représentants de la partie allemande, de fédérations professionnelles de tourisme, et de jeunes promoteurs pour présenter leur expérience dans ce domaine.



Ce projet vise « à relancer les initiatives individuelles et à appuyer les jeunes promoteurs en vue de lancer des projets dans les régions intérieures. Il incitera à la mise en œuvre de nouveaux programmes et produits innovants, permettant la création de postes d’emploi, outre l’enrichissement de l’expérience touristique, et le développement de la commercialisation de la destination tunisienne, différemment », a souligné Belhassine.

Ce projet permettra de développer « une nouvelle offre touristique, à l’instar du tourisme d’aventure, de camping et de randonnée, des produits qui sont de plus en plus demandés et prisés par les touristes en Tunisie et à l’étranger, notamment auprès des jeunes ».

Ce nouveau programme s’inscrit, par ailleurs, dans le cadre de la stratégie du ministère du Tourisme pour la diversification et le développement du produit et de l’offre touristique dans notre pays, dans le cadre du développement du tourisme alternatif et durable, réalisé, en partenariat avec l’Union européenne, le projet de coopération allemand (L’organisation GIZ), le ministère de la Jeunesse et du Sport et l’Adventure Travel Trade Association, a-t-il ajouté en substance.



Le ministre de la Jeunesse et du Sport, Kamel Gueddiche, a affirmé la détermination à promouvoir le sport de randonnée auprès de toutes les catégories d’âge, a fortiori face aux chiffres alarmants, selon lesquels, 82 % des Tunisiens n’exercent pas d’activité physique ; la randonnée est le sport le plus pratiqué en termes d’affluence, après le football, a-t-il dit.

Le ministre a évoqué le projet de développement du tourisme de plein air et d’aventure, qui est en lien avec le tourisme de randonnée, autant de produits touristiques qui contribuent à promouvoir la Tunisie, en tant que destination touristique, en mettant en avant ses spécificités naturelles, culturelles et historiques.

