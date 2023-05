Tunisie : Un projet pour transformer le dÃ©sert tunisien en rÃ©gion agricole, touristique et peuplÃ©e oÃ¹ il fait bon vivre

Tunisie : Un projet pour transformer le désert tunisien en région agricole, touristique et peuplée où il fait bon vivre

Le ministre de la Défense nationale, Imed Mémiche, s’est rendu cette semaine à la région de Faouar (gouvernorat de Kébili), où il a donné le coup d’envoi de la plantation de palmiers dans la région de Mohdath.

Lancé en 2020, moyennant un financement tuniso-italien, ce projet vise à promouvoir les régions frontalières et sahariennes, en y installant toutes les commodités sociales, éducatives et sanitaires.

L’institution militaire a mobilisé tous ses moyens en vue de faire réussir ce projet, vu l’importance de ses dimensions économiques, sociales et sécuritaires, et la profondeur stratégique que représente ces régions pour notre sûreté nationale dans son acception globale, a déclaré, en substance, le ministre.

Le projet de développement de Mohdath porte sur la plantation de 1040 hectares de cette région aride, avec la finalité de la transformer à court et moyen terme, en oasis, régions agricoles et en espaces touristiques et des endroits peuplés, où il fait bon vivre.

Le ministre s’est, par ailleurs, rendu à l’hôpital militaire de Gabès, où il s’est enquis de la marche de travail dans ses différents espaces et services.

Il a valorisé les efforts des cadres médicaux et paramédicaux, ainsi que des employés en vue de préserver la santé des militaires, ainsi que des civils et leurs familles, insistant sur l’importance de rapprocher les prestations de santé de ceux qui en ont besoin, l’une des priorités de la stratégie de son ministère.

Gnetnews