Tunisie : Un rapport sur la réalité de l’enfance, droits, violations, et insuffisances remis à Néjla Bouden

La cheffe du gouvernement, Nejla Bouden, a reçu ce mardi 17 Mai, au palais du gouvernement de la Kasbah, la ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et es personnes âgées, Amel Belhaj Moussa, qui lui a transmis le rapport national sur la situation de l’enfance pour les années 2020 – 2021, sous le thème : « les répercussions de la pandémie du Covid-19 sur les enfants ».

Ce rapport s’inscrit dans un contexte exceptionnel, qu’a traversé l’humanité, du fait de la propagation du Covid-19, dont les répercussions sur la santé physique et psychique ont touché toutes les catégories d’âge, y compris les enfants, rapporte ce soir la présidence du gouvernement dans un communiqué.

Il couvre les années 2020 et 2021, et renferme « des données actualisées et précises sur la réalité de l’enfance en Tunisie ».

Ce document évoque, également, « la situation de l’enfance selon une approche critique traitant leurs problèmes, en tâchant de les appréhender, selon une lecture scientifique, ce qui renforce l’efficacité des politiques nationales en matière de promotion de la réalité de l’enfance tunisienne », selon la même source.

L’objectif étant de procéder à « une évaluation exhaustive de la situation de l’enfance en Tunisie, du point de vue des droits, acquis, violations et insuffisances ».

Gnetnews