Tunisie : Un régime d’évaluation des agents de la fonction publique instauré

La présidence du gouvernement, l’agence de coopération allemande, et le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, ont signé hier, mercredi 20 juillet, une convention de partenariat pour l’instauration d’un nouveau régime d’évaluation des agents de la fonction publique.

Cette convention, signée au siège du ministère de l’Agriculture, s’inscrit dans le cadre du « projet de modernisation du régime de formation et d’évaluation dans la fonction publique, dont le démarrage officiel a été annoncé le 12 novembre 2020, et s’étale sur une période de trois ans 2020 – 2023 ».

Le ministre de l’Agriculture, Elyes Hamza, a affirmé lors de la signature de la convention, son appui à ce projet, portant principalement sur la mise en place d’un système de qualité et de certification au niveau des établissements de formation des fonctionnaires, et le développement du système d’évaluation des agents de la fonction publique.

Cette convention est de nature à appuyer la qualité de formation des agents de la fonction publique à travers les diplômes et l’habilitation, le développement des compétences, et la mise en place un système d’évaluation équitable, transparent et objectif, a-t-il souligné en substance.

