Tunisie : Un responsable syndical espagnol a été interdit d’accéder au territoire national (UGTT)

L’UGTT annonce ce jeudi soir que « les autorités ont interdit le Secrétaire Général pour l’Afrique et l’Asie, à l’UGT SPAIN CEC, Marco’s Pizza, d’entrer au territoire national et l’ont refoulé, sous prétexte qu’il est « persona non grata ».

« Les autorités ont, par ailleurs, informé le bureau exécutif de leur décision d’interdire la venue d’une délégation de la confédération syndicale internationale (CSI), conduite par le Secrétaire Général, pour soutenir l’UGTT et participer à la marche nationale prévue, le samedi 04 Mars 2023, à la place de Mohamed Ali », ajoute la centrale syndicale dans un communiqué.

« Le bureau exécutif de l’UGTT, réuni en urgence ce soir, sous la présidence de Nourddine Taboubi, condamne, avec fermeté, cette décision injustifiée », la considérant comme étant « un ciblage de l’UGTT et l’action syndicale indépendante ».

La centrale syndicale dénonce « l’obstination du pouvoir à salir la réputation de la Tunisie de la révolution, de la liberté, de la dignité et de la justice sociale, à travers ses mesures qui violent les usages et traditions anciennes de notre pays, en approfondit l’isolement, et le met devant le questionnement légal au niveau des forums internationaux, notamment l’organisation international du travail ».

L’organisation appelle les travailleurs « à participer massivement à la marche nationale prévue le 04 Mars, à la place de la fierté et du militantisme ».

