Tunisie : Un systÃ¨me d’Informations FonciÃ¨res pour simplifier les procÃ©dures administratives

Tunisie : Un système d’Informations Foncières pour simplifier les procédures administratives

Le Système d’Informations Foncières de la Tunisie « TLIS » réalisé en vertu d’une convention entre le ministère de l’Equipement et l’Office de la Topographie et du Cadastre, repose sur la simplification des procédures administratives, le développement des services numériques des entreprises publiques et des citoyens. Comme il contribuera à encourager et à améliorer le climat de l’investissement.

Ce projet, réalisé par un financement sud-coréen, contribuera à améliorer la capacité de la gestion du capital foncier, à travers l’instauration d’une base de données nationale intégrée, l’amélioration des prestations fournies par l’Office du Cadastre, et la baisse des coûts des services rendus aux citoyens, à travers l’accès à l’information foncière, d’une manière instantanée.

Ledit projet vise à :

*développer le système de gestion des informations foncières de la Tunisie ;

*Instaurer un système de gestion moderne du capital foncier ;

*Numériser l’archive technique foncière ;

*Fournir des informations précises et immédiates autour des terres à la disposition des citoyens, sur lesquelles seront érigés les projets d’infrastructure ;

*Faciliter l’obtention des informations autour des terres pour la réalisation des projets d’investissement.

Les composantes de ce projet portent sur la mise en place d’une base de données foncières numériques, et d’un système d’informations foncières, la création et l’équipement d’un centre de données pour les informations foncières numériques au sein de l’office de Topographie et de Cadastre, et la mise en place d’un réseau de serveurs au niveau de toutes les régions, en vue de la numérisation des données foncières dans l’ensemble des gouvernorats, ainsi que le développement des compétences dans le domaine de gestion des informations foncières.

Les services de consulting liés à la mise en œuvre du Système d’Informations Foncières de la Tunisie « TLIS » ont fait l’objet hier d’un atelier de travail, au cours duquel, la ministre de l’Equipement a souligné « l’importance de ce projet stratégique, qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie digitale du gouvernement ».

Gnetnews