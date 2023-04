Tunisie : Un temps ensoleillÃ©, les tempÃ©ratures suivent une tendance haussiÃ¨re

Tunisie : Un temps ensoleillé, les températures suivent une tendance haussière

Le printemps confirme ses marques en cette fin du mois d’avril. Beau temps et tendance haussière des températures sont les principales caractéristiques météorologiques de ces dernières jours.

Le premier bulletin météo de la journée prévoit un ciel peu à partiellement nuageux sur l’ensemble du pays ce jeudi 27 avril 2023.

Les températures sont assez élevées. Les maximales sont comprises entre 22 et 26° dans les régions côtières, et entre 28 et 35° dans le reste des régions, atteignant les 37° au Sud-Ouest.

Le vent est faible à modéré, et se renforce, relativement, la nuit au Sud, où il charrie sable et poussières.

La mer est peu agitée à agitée dans le Golfe de Gabès.

