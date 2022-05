Tunisie : Un temps stationnaire, et des températures estivales sur l’ensemble du pays

Un temps estival continue à régner sur les différentes régions de Tunisie.

Dans son premier bulletin météo de la journée, l’INM prévoit la persistance des mêmes conditions météorologiques que celles de la période précédente.

Les températures de ce mercredi 18 Mai, seront dans des niveaux élevés, avec des maximales comprises entre 26 et 32° dans les régions côtières et les hauteurs, et entre 32 et 38° dans le reste des régions.

Des formations orageuses accompagnées de pluies éparses, sont attendues l’après-midi sur les hauteurs…un ciel peu nuageux dans le reste des régions.

Un vent faible à modéré caractérise cette journée, il se renforce, relativement, l’après-midi près des côtes-est.

La mer sera peu agitée à agitée à l’Est du pays.

Gnetnews