Tunisie : Une 3Ã¨me journÃ©e de vaccination massive le dimanche 29 aoÃ»t, pour diffÃ©rentes catÃ©gories dâ€™Ã¢ge

Tunisie : Une 3ème journée de vaccination massive le dimanche 29 août, pour différentes catégories d’âge

Une 3ème journée portes ouvertes de vaccination se tiendra le dimanche 29 août 2021 dans différents gouvernorats de Tunisie.

Dans un communiqué rendu public hier, lundi 23 août, le ministère de la Santé indique que cette opération sera consacrée aux personnes âgées de 40 ans et plus, (nées avant le 29 août 1981), et inscrites jusqu’au 26 août sur la plateforme Evax.

Sont également concernées les personnes âgées de 15 à 17 ans, (nées entre le 28 Août 2003 et le 29 Août 2006), à condition de l’accord de leurs parents.

Les dispositions d’inscription et de l’accord des parents seront fixées ultérieurement.

La Tunisie avait déjà organisé deux journées de vaccination massive, les dimanches 08 août et 15 août, ayant permis d’administrer la première dose du vaccin anti-Covid-19 à plus d’un million de personnes de différents âges.

Gnetnews