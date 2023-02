Tunisie : Une action de sensibilisation des enfants aux risques d’addiction électronique et d’exposition excessive aux écrans

A l’occasion de la journée mondiale sans portable, célébrée le 06 février de chaque année, et la poursuite des journées nationales d’éducation sanitaire en milieu scolaire, la direction générale de la santé de Nabeul a organisé des manifestations de sensibilisation sur la prévention des risques d’addiction électronique, et d’exposition démesurée aux écrans, dans des écoles, collèges et lycées des délégations de Nabeul, Korba, Menzel Tamim, Kélibia, Takelsa, Haouria, et Slimane (gouvernorat de Nabeul), rapporte le ministère de la Santé sur sa page officielle, Facebook.

Ces activités assurées par le cadre médical de la médecine scolaire et universitaire se sont articulées autour de la sensibilisation aux dangers d’addiction électronique, et son impact sur le système cognitif des personnes, leur comportement familial et social, et la nécessité de rationaliser l’utilisation du portable et des écrans, tout en s’adonnant à des activités sportives et de loisirs.

Des consultations en santé psychique et en nutrition ont marqué cette journée, avec une sensibilisation à une diète équilibrée et un comportement sain, selon la même source.

