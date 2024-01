Tunisie : Une auto-greffe de moelle Ã©piniÃ¨re, et une ablation d’une tumeur au cerveau, deux rÃ©ussites mÃ©dicales de l’hÃ´pital public

Tunisie : Une auto-greffe de moelle épinière, et une ablation d’une tumeur au cerveau, deux réussites médicales de l’hôpital public

Le ministère de la Santé fait état de deux nouvelles réussites médicales à l’hôpital Fattouma Bourguiba de Monastir.

La première consiste en une auto-greffe de moelle épinière, d’un malade âgé de 49 ans, à l’unité de moelle épinière au service de gynécologie-obstétrique et de néonatalogie.

Menée par Pr. Adnan Latiri et Pr. Mohsen Hassine, cette intervention chirurgicale pointue traduit l’effort déployé pour promouvoir le prélèvement et la transplantation d’organe en Tunisie, ainsi que l’excellent niveau du cadre médical et paramédical, indique, en substance, le ministère de la Santé dans un communiqué.

Cette intervention chirurgicale a eu lieu le lundi 15 janvier 2024. Le malade a pu quitter l’hôpital en bonne santé, le lundi 29 janvier 2024, quelques jours après cette intervention délicate.

La deuxième intervention porte sur l’ablation d’une tumeur cérébrale, dans une zone motricité de la main et la jambe droite, à travers une nouvelle technique d’anesthésie, dite Chirurgie éveillée, sur une fille de 17 ans, et ce en coopération avec une équipe médicale de spécialistes du secteur privé.



Menée le vendredi 26 janvier 2024 au service de neurochirurgie, sous la conduite du Pr Mehdi Darmoul, cette intervention a été couronnée de succès, sans complications et sans besoin de réanimation.

La patiente devra quitter l’hôpital le mardi 30 janvier 2024.

