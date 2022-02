Tunisie : Une battue au loup Ã  Kasserine, lâ€™ATVS conteste

Tunisie : Une battue au loup à Kasserine, l’ATVS conteste

Suite à l’annonce d’une battue au loup dans le Gouvernorat de Kasserine, l’Association Tunisienne de la Vie Sauvage, en qualité d’ONG œuvrant dans le domaine de la conservation de la biodiversité en Tunisie, s’indigne et dénonce ce genre de pratique qui ne se base en aucun cas sur des fondements scientifiques et qui porte atteinte au patrimoine naturel de notre pays.

L’ATVS souligne qu’une battue sans le comptage de la population des loups de ce territoire représente une menace très importante pour l’espèce dans cette région mais aussi pour tout l’écosystème étant donné qu’il s’agit d’un prédateur pionnier qui régule les populations d’autres espèces comme le sanglier qui, sans prédateurs, représenteront une menace bien plus importante que le loup en lui-même.

Le conflit Homme-Loup est un conflit cosmopolite très ancien et des alternatives commencent à voir le jour dans plusieurs pays afin d’apaiser la relation entre cet animal et les éleveurs et faire cohabiter les deux dans un même écosystème. L’indemnisation des éleveurs par l’état et les organisations de la société civile représente aujourd’hui l’une des solutions les plus efficaces pour ce phénomène socio-environnemental.

Il est aussi important de rappeler qu’aujourd’hui on parle de loup doré (Canis anthus) et non plus de chacal (Canis aureus) en Tunisie et en Afrique du Nord suite à des études génétiques réalisées en 2015.

L’ATVS informera les autorités concernées de toutes ces informations et mettra à disposition son expertise et ses connaissances en biodiversité pour trouver des alternatives à ces pratiques et contribuer à la cohabitation Homme-Nature en Tunisie.

Communiqué