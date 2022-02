Tunisie : Une cargaison de 1,5 millions de doses de vaccin chinois arrive à l’aéroport Tunis-Carthage

Une cargaison de 1,5 million de doses de vaccin chinois, Sinovac, est arrivée ce mardi 22 février à l’aéroport Tunis-Carthage ; un don de l’empire du milieu à la Tunisie en soutien à ses efforts de lutte contre le Coronavirus.

Ce nouveau lot de vaccins a été réceptionné par une délégation tunisienne, comptant notamment le ministre de la Santé, Ali Mrabet, en présence de l’ambassadeur de Chine à Tunis, ZHANG Jianguo.

Dans une déclaration vidéo à l’aéroport, le ministre de la Santé a salué « un pont de solidarité, de coopération et de fraternité entre la Tunisie et la Chine ».

Mrabet a affirmé que « la 5ème vague épidémique s’est bien passée », imputant l’état d’avancement de la campagne de vaccination « aux efforts fournis depuis aout et septembre dernier, et grâce à l’élan de solidarité des pays frères et amis ».

Il a fait savoir que 6,3 millions Tunisiens ont, désormais, un schéma de vaccination complet et 1,1 millions ont déjà reçu la 3ème dose.

L’ambassadeur chinois a déclaré, pour sa part, que « grâce à cette coopération entre la Tunisie et la Chine, nous allons réussir à vaincre cette épidémie ».

« La Tunisie va pouvoir, avec ce don, renforcer sa capacité de lutte contre la pandémie », a-t-il encore indiqué, signalant que son pays « allait demeurer aux côtés de ses amis tunisiens pour les accompagner dans tous les secteurs, notamment celui de la santé publique ».

Gnetnews