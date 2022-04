Tunisie : Des dÃ©putÃ©s europÃ©ens dans nos murs du 11 au 13 avril pour des concertations politiques, Ã©conomiques et Ã©lectorales

Tunisie : Des députés européens dans nos murs du 11 au 13 avril pour des concertations politiques, économiques et électorales

Une délégation de députés de la commission des affaires étrangères du Parlement européen effectuera en visite en Tunisie du 11 au 13 avril, pour mener des concertations sur « le processus de la Tunisie vers la réforme politique et le retour à la stabilité institutionnelle », indique un communiqué du parlement européen.

La délégation parlementaire européenne rencontrera le président de la république, ainsi que des représentants du gouvernement, de partis politiques et de la société civile.

Les députés européens réaffirmeront « le besoin d’un dialogue politique inclusif, le respect de la suprématie de la loi, des libertés civiles et des droits de l’homme ».

Ils prôneront « un régime politique fondé sur les principes démocratiques, notamment celui de la séparation des pouvoirs ».

Les parlementaires de l’Union européenne se concerteront avec les parties compétentes sur la manière dont le parlement européen pourrait apporter son appui à la Tunisie, en matière de préparation des élections, prévues à la fin de l’année 2022.

La situation économique sera également au centre de cette visite. Les discussions porteront sur « la meilleure méthode par laquelle, l’Union européenne pourrait appuyer les autorités tunisiennes à mettre en œuvre les réformes économiques en faveur de l’ensemble des Tunisiens, face à la crise de la sécurité économique et alimentaire, la pandémie du Covid-19 et les répercussions de la guerre entre la Russie et l’Ukraine ».

Gnetnews