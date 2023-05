Tunisie : Une délégation de l’Union des banques arabes et françaises reçue à l’UTICA

Le président de l’UTICA, Samir Majoul, a reçu ce, jeudi 11 Mai, une délégation de l’Union des banques arabes et françaises, conduite par le directeur exécutif de l’UBAF, Thierry SIMON.

Cette rencontre qui a vu la présence des membres du bureau exécutif de l’organisation patronale, a porté sur la situation socioéconomique dans le pays, et le rôle du secteur privé en matière d’appui de la résilience de l’économie tunisienne et des réformes, que la Tunisie compte mettre en œuvre.

Les représentants du patronat ont souligné « les moyens de consolider le tissu économique tunisien et les entreprises tunisiennes, et leurs besoins pour des lignes de financement de long terme, dans de nombreux projets, à l’instar des énergies renouvelables, du développement durable et de l’économie verte ». D’autres secteurs ont franchi des pas importants et ont besoin de financement pour se développer, comme les industries alimentaires, le cuir et chaussures, les technologies de l’information et de la communication, les composants automobiles, etc.

Thierry SIMON a dit son intérêt pour le tissu économique tunisien, et les moyens de le consolider, notamment avec les potentialités offertes par le climat des affaires en Tunisie.

L’Union des banques arabes et françaises a été créée en 1970 pour renforcer la coopération économique entre les pays arabe et la France. 19 pays arabes et le Crédit Agricole Corporate & Investment participent à son capital.

Gnetnews