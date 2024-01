Tunisie : Une délégation d’hommes d’affaires accompagnera le ministre des AE à Oman, plusieurs conventions seront signées

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, effectuera, le 31 janvier 2024, une visite de travail officielle au Sultanat d’Oman pour coprésider, avec son homologue Omanais, S.E.M. Badr Al Busaidi, les travaux de la Commission mixte tuniso-omanaise, dans sa seizième session.

Plusieurs conventions seront signées, pendant cette visite, dans différents domaines de coopération, lesquelles seront de nature à enrichir le cadre juridique régissant les relations entre les deux pays.

Au programme de la visite, notamment, des rencontres avec les hauts responsables, et le président du fonds d’investissement omanais.

Le ministre inaugurera, également, le nouveau siège social de la colonie tunisienne résidant au Sultanat d’Oman, et aura une rencontre avec ses membres pour écouter leurs préoccupations, suggestions et idées, améliorer les prestations qui leur sont rendues et renforcer la présence tunisienne au Sultanat, rapporte le ministère des Affaires étrangères, dans un communiqué, dont une copie est parvenue à Gnetnews.

Le ministre sera accompagné d’une délégation d’hommes d’affaires conduite par le président de l’Union tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), Samir Majoul, pour mener des rencontres professionnelles avec les responsables de la Chambre d’Oman pour le commerce et l’Industrie, ainsi que leurs homologues omanais.

