Tunisie : Une étude pour mieux connaitre nos séniors et anticiper leurs besoins

La ministre de la Femme annonce, ce mardi 14 Mars, le lancement d’une étude sur les réalités des maisons de retraite en Tunisie, dans les secteurs public et privé. Le but étant de connaitre le profil socioéconomique des personnes âgées résidant dans ces établissements, ainsi que des aspects liés à leur santé qui font qu’ils aient besoin de ce type d’institutions.

Cette étude aidera à la mise en place du programme exécutif de la stratégie nationale multisectorielle des personnes âgées 2022/ 2030, entérinée en septembre dernier.

Elle vise à identifier les caractéristiques sociales, économiques et de santé, selon le sexe, la catégorie d’âge, l’état civil, etc afin de pouvoir anticiper les besoins des séniors, à travers les mécanismes idoines, a indiqué en substance la ministre.

La mise en place de nouvelles prestations à l’intention de nos aînés, tient compte de l’acheminement progressif vers l’inversement de la pyramide des âges et le vieillissement de la population, a souligné, en substance, Amel Belhaj Moussa.

Elle a mis l’accent sur l’importance des études scientifiques en matière de rectification des politiques et des dispositions futures, en vue d’améliorer la qualité de vie des personnes âgées, en préserver les droits, et en assurer la prise en charge dans un environnement sûr et inclusif. Une telle démarche traduit, de surcroit, la citoyenneté active et la solidarité intergénérationnelle.

