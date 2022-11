Tunisie : Une importante saisie de bananes, kiwis et avocats dans un entrepôt réfrigéré

La direction générale de la sûreté nationale (DGSN) annonce ce jeudi 03 novembre la saisie de fruits dans un entrepôt réfrigéré à Ben Arous, d’une valeur de 225 mille dinars.

Dans le cadre de la lutte contre la spéculation et le contrôle des circuits de distribution, les unités sécuritaires relevant de la direction régionale des enquêtes économiques et financières, à la direction de la police judiciaire, conjointement avec les équipes du ministère du Commerce et du développement des exportations, ont procédé à un contrôle d’un entrepôt de réfrigération, exploité par son propriétaire pendant 28 ans, dans la conservation des fruits, sans respecter les mesures réglementaires, indique la DGSN.

Des fruits ont été ainsi saisis portant sur 1250 caisses de bananes, 489 caisses de kiwis et 382 cageots d’avocats.

La saisie a été mise à la disposition des services concernés ; une convocation a été remise à son propriétaire pour parachever les procédures légales, à son sujet.

Gnetnews