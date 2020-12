Tunisie : Une interdiction de voyage contre le ministre de l’Environnement limogé et d’autres responsables

Le porte-parole du tribunal de première instance de Sousse 1, Jaber Ghenimi, a affirmé qu’une interdiction de voyage était décidée dans ce qui est appelé l’affaire des déchets d’Italie, contre le ministre de l’Environnement limogé, le directeur de l’agence nationale de gestion des déchets, et le directeur de l’agence nationale de la protection de l’Environnement.

Il a fait état de 23 accusés dans cette affaire, dont le ministre de l’Environnement démis de ses fonctions, et trois officiers de la douane, rapporte Mosaïque.

Une enquête judiciaire a été ouverte ce lundi 21 décembre 2020, autour de la formation d’une bande de corrompus en vue de l’atteinte aux personnes et aux biens, le faux et usage de faux, et l’utilisation par un fonctionnaire de sa qualité pour réaliser un profit à sa personne ou à autrui.

Gnetnews