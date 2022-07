Tunisie : PrÃ©visions mÃ©tÃ©o du lundi 04 juillet 2022

Tunisie : Prévisions météo du lundi 04 juillet 2022

Les conditions météorologiques sont marquées en ce début de semaine par un temps toujours caniculaire, avec un léger rafraichissement.

L’Institut national de Météorologie prévoit, ce lundi 04 juillet, une légère baisse des températures avec des maximales comprises entre 33 et 38° dans les régions côtières, et entre 38° et 43° à l’intérieur du pays, avec l’apparition du siroco.

Le ciel est globalement nuageux dans la plupart des régions, des formations orageuses, accompagnées de pluies et de chute de grêle à des endroits limités, sont à prévoir.

Le vent est faible à modéré ; sa vitesse ne dépasserait pas les 30 km/ heure.

La mer est peu agitée.

