Tunisie : Une mission médicale et des aides seront dépêchées à bord de deux avions militaires à Gaza

Une communication téléphonique a eu lieu ce matin entre le président de la République, Kaïs Saïed, et le Secrétaire Général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, autour des aides à acheminer vers la bande de Gaza.

« Suite à l’annonce de l’UGTT de dépêcher des aides à Gaza, notamment des médicaments, un entretien a eu lieu ce vendredi entre le Secrétaire Général et le chef de l’Etat, qui a dit son soutien à cette initiative, en mettant à disposition des avions militaires, pour acheminer ces aides à la Palestine », indique l’organisation syndicale, dans un communiqué paru sur sa page officielle.

Le ministère de la Défense nationale avait annoncé, hier l’envoi d’une mission médicale à Gaza, « dans le cadre de la solidarité de la Tunisie avec le peuple palestinien ».

Sur instruction du président de la république, ledit ministère « représenté par la direction générale de la santé militaire, dit coordonner avec les organismes concernés, en vue de l’acheminement d’une mission médicale et des aides à la population de Gaza ».

La même source ajoute que ces aides seront transportées à bord de deux avions militaires.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur la nuit d’hier dans les territoires occupés après dix jours de bombardements israéliens violents notamment à Gaza, ayant fait plus de 200 martyrs, plusieurs centaines de blessés et des dizaines de milliers de déplacés ; de nombreux bâtiments et tours ont été réduits en ruine.

