Tunisie : Une nouvelle ligne de bus reliant el-Mhamdia à la Cité Slimane Kahia

La Société des Transports de Tunis (Transtu) annonce l’entrée en exploitation, à compter du lundi 27 novembre 2023, d’une nouvelle ligne portant le numéro 433, reliant el-Mhamdia à la cité Slimane Kahia.

Cette desserte assurera le transport au profit des habitants de la cité Taïeb Mhiri, la cité Kouir, la Cité Benzarti, et la Cité Bir el-Jazzar, en les reliant à la ligne du RFR de Bougatfa et à la ligne 04 du métro.

Cette nouvelle ligne va appuyer l’offre du transport dans la région, actuellement dotée de la ligne 33 reliant la cité Taïeb Mhiri à la station principale, Habib Thameur, via Sidi Hassine, et la ligne 24 reliant la cité Hachad de Mhamdia, à la station de raccordement « El-Montazah », à el-Mourouj, via Fouchana.

