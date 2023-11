Tunisie : Une nouvelle rÃ©ussite mÃ©dicale au CHU de la Rabta

Tunisie : Une nouvelle réussite médicale au CHU de la Rabta

Le pôle médical des maladies et chirurgie cardiovasculaire du Centre hospitalo-universitaire de la Rabta se prévaut d’une nouvelle réussite médicale, première du genre dans le monde.

L’Opération réalisée la semaine écoulée a été couronnée de succès, grâce à la conjugaison des efforts des équipes médicales et paramédicales, au service d’exploration fonctionnelle et de réanimation cardiaque, sous l’égide du service du Pr. Mohamed Sami Mourali, sous la supervision du Pr Sana Ouali, avec Drs Zeïneb Jebari et Manal Ben Hlima, indique le ministère de la Santé dans un communiqué.

La réussite réside dans la transplantation d’un système physiologique pour stimuler le cœur, à travers la stimulation du côté gauche d’une femme enceinte atteinte de canal atrio-ventriculaire complet (CAVc), tout en réduisant l’exposition aux rayons X, et sans danger pour le fœtus.

Gnetnews