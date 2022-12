Tunisie : « Une personne menace le président de la république d’assassinat, et continue à circuler librement »

Le président de la république, Kaïs Saïed, a critiqué ceux qui parlent de « régression des droits de l’homme en Tunisie ».

Lors d’une réunion sécuritaire, hier mercredi 29 décembre à Carthage, à laquelle étaient présents la cheffe du gouvernement, de hauts responsables de l’Etat, et des cadres militaires et sécuritaires, il a évoqué une personne sans la citer, « qui menace le chef de l’Etat d’assassinat, en continuant à circuler librement, et à se déplacer à l’étranger, tout en étant sous la protection de la police ».

Saïed a appelé les responsables de l’administration « à assumer leur responsabilité ». Il s’est arrêté au cas d’un responsable d’un ministère ayant laissé son travail et quitté son bureau, pour rencontrer « un traitre » sur fond d’une affaire de spéculation et puis est revenu à son bureau. « Il devrait être licencié et traduit en justice », a-t-il exigé.

Le chef de l’Etat s’en est pris, par ailleurs, à « ceux qui attentent nuit et jour à l’Etat et ses symboles, créent crise après crise », pointant « des agissements équivalent à un complot contre la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat ».

Gnetnews