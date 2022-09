Tunisie : Une plateforme pour aider les femmes à décrocher un emploi en télétravail sur le marché euro-méditerranéen

Le projet Internisa, qui associe Grèce, Jordanie, Espagne, Tunisie, Liban, Palestine, Italie et la Macédoine-Centrale qui supervise, est une étude sur 30 mois ayant pour objectif de réduire les inégalités de genre en matière de numérisation et de fournir des compétences numériques utiles dans les territoires méditerranéens en développant un réseau et un portail qui rapprochent la demande et l´offre du marché du travail, en formant les femmes aux compétences numériques et en dispensant une formation professionnelle dans les secteurs agroalimentaire, financier, textile et touristique.

En Tunisie, des programmes de formations ont été organisés, ce qui a permis de promouvoir les compétences numériques de 50 femmes travaillant dans le secteur de la finance et du tourisme. Ces formations ont permis à plusieurs femmes d’avoir une certaine maîtrise des techniques de webmarketing et des outils de télétravail. La Tunisie a été acteur du développement du réseau Internisa pour augmenter le nombre de femmes méditerranéennes numériquement qualifiées, employées dans les territoires IEV CTF MED, en répondant aux besoins du marché du travail (Tourisme intelligent…) et en s’adaptant au nouveau mode de travail postcovid (télétravail, freelance…).

Il y a eu aussi des journées de formation pour les entreprises opérant dans les secteurs agroalimentaire, touristique, textile et financier, qui ont été sensibilisées à l’importance de la numérisation de l’économie méditerranéenne et aux nouveaux modes de travail. Enfin, une journée de formation a été organisée à la Manouba, pour sensibiliser les employés du secteur public aux connaissances politiques sur la numérisation et l’autonomisation des femmes et pour organiser un débat sur l’impact du Covid sur la numérisation des secteurs économiques.

Aujourd’hui, le projet Internisa a mis en place une plateforme web et mobile www.internisa.eu pour aider les femmes méditerranéennes à faire connaitre leurs compétences pour décrocher entre autre un emploi en télétravail, un stage, une mission de freelance sur le marché euro-méditerranéen.

Les femmes peuvent déposer un CV vidéo ou mini CV (QR Code) et par la suite chercher facilement un télétravail, une mission d’intérim ou un contrat CDI. Les entreprises européennes et tunisiennes peuvent déposer des offres de télétravail, de recrutement ou de stage pour recruter des femmes motivées et possédant des compétences numériques. Les sociétés tunisiennes qui souhaitent contribuer en proposant des stages ou un accompagnement peuvent obtenir une aide et une attestation (label /Charte Sociale).

Le projet Internisa organisera le 1er octobre 2022, une journée de formation pour présenter la plateforme http://www.internisa.eu . et pour guider les utilisateurs (CV video). Pour les femmes qui ont des difficultés avec les équipements multimédias, une aide sera apportée par le projet afin qu’elles puissent se connecter à la plateforme. (Inscription : استمارة التسجيل في دورة تدريبية ‘انترنيسا’ للنساء اللاتي يبحثن عن عمل أو يرغبن في تحسين وضعهن المهني

Une deuxième conférence sera organisée le 8 octobre 2022 à destination des entreprises et des employés du secteur public. Lors de cette 2e journée, les décideurs participants s’approprieront l’utilisation de la plateforme http://www.internisa.eu. Ces derniers seront sensibilisés sur l’égalité de genre et sur les nouveaux modèles d’emploi et de recrutement (télétravail, emploi partagé…).

Les travaux menés dans le cadre du projet Internisa ont montré que la Tunisie a un grand potentiel pour devenir une plateforme de télétravail et que la digitalisation est une excellente opportunité pour les femmes numériquement qualifiées. La future loi sur le statut auto-entrepreneur et l’adoption de la flexibilité (emploi partagée…) seront des catalyseurs pour booster le recrutement des femmes.

D’après Communiqué