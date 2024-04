Tunisie : Une réunion au ministère du Tourisme planche sur la réorganisation des services centraux

Le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine, a présidé, vendredi 12 avril 2024, la réunion de l’Instance supérieure du ministère, en présence de la cheffe de cabinet et des directeurs généraux, consacrée à l’examen du plan de travail pour la prochaine période.

Belhassine a souligné la nécessité de poursuivre les efforts en vue d’accélérer la mise en œuvre des différents programmes tracés dans les secteurs du tourisme et de l’artisanat, ainsi que la coordination judicieuse avec les institutions sous tutelle, et autres organismes impliqués.

La réunion a permis de faire la lumière sur un nombre de programmes, en prime le développement du dispositif législatif et régimentaire du tourisme et de l’artisanat, la numérisation de l’administration, l’amélioration des prestations, la formation des compétences, outre l’examen des moyens de faire évoluer les indicateurs à travers l’amélioration de la gouvernance et la réorganisation des services centraux au sein du même département.

