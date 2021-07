Tunisie : Une salle d’opérations chargée de la gestion de la pandémie de Covid-19 créée par décret présidentiel

Le président Kaïs Saïed a émis hier, mercredi 28 juillet 2021, un décret présidentiel portant création d’une salle d’opérations assurant la gestion de la pandémie de Covid-19, dont la supervision sera accordée à un cadre supérieur du ministère de l’Intérieur, sous la direction du directeur général de la santé militaire.

Créée en vertu du Décret présidentiel n° 2021-77 du 28 juillet 2021, qui en fixe les attributions et la composition, la salle d’opérations a pour entre autres mission d’assurer le suivi de l’évolution de la situation sanitaire dans le pays, ainsi que de l’application des mesures sanitaires et des décisions prises pour faire face à la pandémie du Coronavirus.

Elle est également chargée du suivi du stock stratégique des moyens nécessaires à la lutte contre l’épidémie, notamment les produits pharmaceutiques, les équipements médicaux et autres, ainsi que du suivi la mise en œuvre de la stratégie nationale de vaccination.

La nouvelle structure assurera la coordination entre les différentes parties prenantes, pour identifier les problèmes et œuvre à les régler. Elle aura, par ailleurs, à présenter des propositions contribuant à la prise de décisions, et à soumettre un rapport hebdomadaires= au chef de l’Etat sur ses activités.

La salle des opérations anti-covid est composée des représentants des ministères de la Défense nationale, de l’Intérieur, des Affaires étrangères, de la Santé, des Transports et de la logistique et de l’Environnement et des affaires locales.

Gnetnews