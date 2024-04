Tunisie : La ministre réunit les PDG des sociétés régionales, de la Transtu et de la SNTRI en vue d’un transport public performant

La ministre de l’Equipement et de l’Habitat, chargée de la gestion du ministère du Transport, Sarra Zaâfrani Zenzeri, a présidé, ce mardi 16 avril, une séance de travail consacrée à la situation des sociétés régionales du transport, et la société nationale de transport interurbain (SNTRI), en vue d’examiner les propositions susceptibles d’améliorer le rendement du transport public urbain et interurbain, et de traiter les problèmes structurels, logistiques et financiers.

La ministre a affirmé lors de cette rencontre, à laquelle étaient présents les PDG desdites sociétés, ainsi que de la Transtu et des cadres du ministère, que la priorité absolue reste un dispositif de transport efficace dans différentes régions, dispensant des prestations décentes au citoyen, présentant tous les facteurs de sécurité et de propreté, et assurant les dessertes dans le respect total des horaires programmés.

La ministre a appelé à présenter un programme pragmatique, fondé sur un modèle de bonne gouvernance, appelant à parachever les programmes de digitalisation, à travers la mise en place de systèmes de suivi et d’exploitation du parc à distance, la digitalisation de la gestion des pièces de rechange, etc.

Elle a souligné la nécessité d’instaurer une nouvelle culture en matière de gestion des entreprises reposant sur le suivi pour le diagnostic des problèmes réels, en revivifiant l’esprit d’appartenance des agents, et en les impliquant dans des programmes de réforme et de réalisation des objectifs, ce qui est de nature à améliorer la productivité, et à impacter, positivement, la qualité des prestations rendues.

