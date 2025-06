Youssef Belaïli : « Nous jouerons pour honorer le maillot de l’Espérance »

Le joueur de l’Espérance sportive de Tunis Youcef Belaïli a indiqué au micro de MFM, avant le départ de la délégation de son équipe pour les Etats-Unis, qu’il est prêt pour la Coupe du monde des clubs.

Il a précisé qu’il a manqué la cérémonie, organisée hier soir, par l’habilleur officiel du club pour des raisons personnelles.

Il a ajouté que l’Espérance est un grand club et que les joueurs feront tout leur possible pour rendre fiers les supporters Sang et Or.

Cette mise au point de Belaïli a balayé certaines « rumeurs » qui ont circulé sur les réseaux sociaux, sur une éventuelle blessure qui risque d’affecter sa forme physique, pendant le mondial.