Tunisie : Une sÃ©ance ministÃ©rielle Ã  la Kasbah planche sur les textes budgÃ©taires 2023/ 24

Tunisie : Une séance ministérielle à la Kasbah planche sur les textes budgétaires 2023/ 24

Le gouvernement planche sur l’élaboration des textes budgétaires, clôturant l’année 2023, ainsi que ceux du prochain exercice.

Une réunion ministérielle s’est tenue, samedi 07 Octobre, à la Kasbah, sous la présidence du chef du gouvernement, Ahmed Hachani, consacrée à l’actualisation du budget de l’Etat de l’année 2023, entendez par là, le projet de loi des finances rectificatif de l’année en cours.

La réunion a, par ailleurs, planché sur le projet de budget de la nouvelle année, outre le projet de loi de finances 2024, en prévision de leur examen par le prochain conseil des ministres. Ces textes budgétaires devraient être transférés, dans la foulée, à l’Assemblée des représentants du peuple.

Selon les usages, les textes budgétaires du nouvel exercice devraient être examinés et entérinés par la commission des Finances avant la date du 10 décembre.



Le projet de budget et le projet de la loi des finances de la nouvelle année devront être examinés et débattus en plénière de l’Assemblée, au plus tard le 31 décembre.

Gnetnews