Tunisie : Une séance ministérielle examine la situation financière et le patrimoine de la SNIPE – La Presse

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a présidé, ce week-end, à la Kasbah, une séance de travail ministérielle, consacrée au suivi des résultats de la dernière réunion tenue, à la date du 04 avril 2023, au sujet de la SNIPE – La Presse.

La rencontre a examiné les résultats de l’audit et de l’inventaire du patrimoine immobilier de la Société Nouvelle d’Impression, de Presse et d’édition, outre les propositions à même d’en améliorer la gouvernance et la situation financière.

Najla Bouden, citée par un communiqué de la présidence du gouvernement, a recommandé de prendre les dispositions nécessaires en vue d’accélérer l’élaboration de la meilleure conception en mesure d’en améliorer la prestation, avec la nécessité d’impliquer toutes les parties-prenantes à cette démarche.

Gnetnews