Tunisie : Une sÃ©ance ministÃ©rielle fait le point sur les derniers prÃ©paratifs du Ramadan en termes d’approvisionnement, d’aides sociales…

Tunisie : Une séance ministérielle fait le point sur les derniers préparatifs du Ramadan en termes d’approvisionnement, d’aides sociales…

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a présidé hier, mardi 21 Mars, à la Kasbah, une séance de travail ministérielle, consacrée au suivi des mesures liées à la régularité de l’approvisionnement du marché pendant le mois de Ramadan, et la prise en charge des familles nécessiteuses et démunies, en présence des ministres des Finances, des Affaires sociales, du Commerce et du Secrétaire d’Etat chargé de l’eau.

Kalthoum Ben Rejeb a indiqué que tous les moyens étaient mis à disposition, en vue d’adapter l’offre à l’augmentation de la consommation pendant le Ramadan, et comprimer les prix, en plafonnant la tarification de certains produits de base, tout en intensifiant les opérations de contrôle économique et sanitaire des marchés, rapporte en substance un communiqué de la présidence du gouvernement.

Malek Zahi a passé en revue les aides décidées en faveur des familles indigentes, signalant qu’une enveloppe de 38.4 MD a été consacrée à 320 mille familles. Par ailleurs, quelque 45 mille familles vont bénéficier d’aides sous forme de colis alimentaires d’une valeur de 3825 mille dinars, d’autres colis alimentaires d’une valeur de 200 mille dinars iront aux familles ne bénéficiant pas du couffin de Ramadan.

Par ailleurs, quelque 48 repas de rupture du jeûne seront organisés pendant le mois saint, au profit de 4340 bénéficiaires.

Ridha Gabouj a, quant à lui, évoqué la situation hydrique en Tunisie, appelant à rationaliser davantage la consommation de l’eau, eu égard à l’état de sécheresse qui perdure dans le pays, depuis des années.

Gnetnews