Tunisie : Une station Ã©lectrique Ã  partir de lâ€™Ã©nergie solaire Ã  Kairouan, un projet du groupe Ã©mirati Amea Power

Tunisie : Une station électrique à partir de l’énergie solaire à Kairouan, un projet du groupe émirati Amea Power

La ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie renouvelable, Neïla Nouira Gongi, a reçu ce lundi 05 septembre au siège du ministère, le président exécutif du groupe émirati, Amea Power, Hussain al-Nowais, des représentants de la banque africaine du développement (BAD), et de la société financière internationale (SFI).

La rencontre a porté sur le parachèvement des discussions avec les banques pour parvenir à la clôture financière en novembre 2022, du projet de station de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque à Kairouan, d’une capacité de 100 Méga-Watt, de manière à ce qu’elle entre en exploitation, dans les délais convenus.

Ce projet s’inscrit, dans le cadre de l’approbation d’un premier lot des projets privés de production de l’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque, d’une capacité de 500 mégawatt, selon le régime des concessions dans cinq gouvernorats, soit Tataouine (200 mégawatt), Tozeur (50 mégawatt), Sidi Bouzid (50 mégawatt), Kairouan (100 mégawatt), et Gafsa (100 mégawatt).

Ce projet vise à diversifier les sources de la production de l’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque, moyennant les énergies propres, en vue d’accompagner notre pays dans sa transition énergétique.

La ministre a affirmé l’importance d’investir dans les énergies alternatives, face à la baisse de la production à partir des énergies fossiles, à l’échelle mondiale, et qui plus est, contribuent à réduire les émissions de carbone et préservent le climat.

Le gouvernement œuvre à relancer l’investissement dans les énergies renouvelables, en œuvrant à aplanir les difficultés, à simplifier les procédures et à supprimer les autorisations…

La stratégie énergétique nationale du ministère vise à atteindre une part de 35 % des énergies renouvelables dans le mix électrique national à l’horizon 2030, et à promouvoir les énergies propres. La Tunisie s’évertue, à travers la réalisation des projets d’énergie alternative, à améliorer l’indépendance énergétique, à diversifier le mix énergétique, à réduire le coût de la compensation, à promouvoir l’économie verte et à contribuer à l’effort mondial dans le domaine de la baisse des émissions des gaz à effet de serre.

Fondé en 2014 à Dubaï, (Emirats arabes uni), Amea Power mène 28 projets dans le domaine des énergies renouvelables et l’hydrogène vert dans des pays africains.

