Tunisie : Une stratégie pour développer le concept « notre jardin d’enfant dans notre quartier »

La ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des séniors, Amel Belhaj Moussa, a dévoilé, ce mardi 06 février, le logo du programme, « notre jardin d’enfants dans notre quartier », et a annoncé la stratégie du ministère pour renforcer la couverture des différentes régions de la république par ce programme national, ainsi que des gouvernorats prioritaires, lesquels bénéficieront d’un plus fort appui pendant l’année en cours.

Présidant une rencontre autour des objectifs tracés pendant l’année 2024, dans le cadre du programme de promotion de l’enfance précoce, « notre jardin d’enfants dans notre quartier », lié à l’inscription des enfants des familles à revenu limité dans les jardins d’enfants, la ministre a indiqué que le nombre d’enfants bénéficiant de ce programme depuis son démarrage en 2010 jusqu’à janvier 2024, est estimé à 82 532 enfants, moyennant une enveloppe globale dépassant les 42 millions de dinars.

Ce faisant, le nombre d’enfants des familles à revenu limité, bénéficiant de ce programme, passera de 20 mille enfants en 2023 à 25 mille enfants en 2024.

5 mille enfants supplémentaires, issus des régions prioritaires, bénéficieront de ce programme dans 13 gouvernorats, en l’occurrence, Kasserine, le Kef, Kairouan, Béjà, Sidi Bouzid, Mehdia, Siliana, Jendouba, Kébili, Gafsa, Médenine, Tataouine et Tozeur.

Quelque 2030 jardins d’enfants sont inscrits dans ce programme, soit le 1/3 des établissements privés.

Ce faisant, une étude sera lancée, au cours de cette année, autour de l’impact de l’efficacité de ce programme sur le cursus scolaire dans l’enseignement primaire.

Gnetnews