Tunisie : Une unitÃ© de gestion par objectifs pour la finalisation des projets routiers crÃ©Ã©e

Tunisie : Une unité de gestion par objectifs pour la finalisation des projets routiers créée

Une unité de gestion par objectifs pour le suivi de la réalisation des projets routiers cofinancés par le fonds arabe pour le développement économique et social et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement, vient d’être créé en vertu d’un décret n° 2022-931 du 7 décembre 2022, modifiant le décret gouvernemental n° 2017- 629 du 28 avril 2017.

Sa durée est fixée à cent- vingt (120) mois à compter du 4 juin 2017 et comporte deux étapes :

La première étape : Sa durée est fixée à quatre-vingt (80) mois à compter du 4 juin 2017 et concerne :

1 – La finalisation de la réalisation des composantes faisant partie du projet « Routes Classées Régionales et Pistes Rurales- «troisième tranche » », financé dans le cadre de l’accord du prêt conclu le 8 avril 2014 à hauteur d’une contribution de quarante (40) millions de dinars koweïtien, comprenant :

• La modernisation de 200 km du réseau des routes classées.

• La réhabilitation de 750 km des pistes rurales reparties sur 22 gouvernorats,

Ainsi que le programme complémentaire :

•La réhabilitation de la route régionale n° 118 sur une longueur de 46 km dans le gouvernorat de Médenine.

• Le dédoublement de la route régionale n° 117 reliant les villes de Djerba et Zarzis dans le gouvernorat de Médenine.

2 – La finalisation de la réalisation des composantes faisant partie du projet « Routes Classées Régionales et Pistes Rurales – « quatrième tranche » », financé dans le cadre de l’accord du prêt conclu le 9 octobre 2015 à hauteur d’une contribution de cinquante (50) millions de dinars koweïtien,

comprenant :

• Programme de renforcement (trois tranches)

• Programme de réhabilitation de 630 km des

pistes rurales.

• Réhabilitation de la route nationale n° 20 sur

une longueur de 55 km dans le gouvernorat de Kebili.

• Mise à niveau de la sécurité routière de la route

nationale n° 14 dans le gouvernorat de Sfax,

Ainsi que le programme complémentaire proposé :

• Renforcement de la route de ceinture lot n° 1 et lot n° 2 dans le gouvernorat de Gabès.

La finalisation de la réalisation des composantes faisant partie du projet « construction des ouvrages d’art sur les routes classées », financé dans le cadre de l’accord du prêt conclu le 18 avril 2017 à hauteur d’une contribution de vingt (20) millions de dinars koweïtiens, comprenant trente-deux (32) ouvrages d’art, répartis en trois étapes, en cours de réalisation.

4 – Entamer la négociation d’un nouvel accord de prêt au titre d’un projet « Routes classées régionales et pistes rurales » -cinquième tranche » » avec le bailleur de fonds en coordination avec les services du ministère des finances.

La deuxième étape :

Sa durée est fixée à quarante (40) mois à compter de la fin de la première étape et concerne :

– le contrôle des réalisations lors de la période de garantie,

– la réception définitive des travaux,

– l’élaboration des dossiers de règlement définitif des marchés.