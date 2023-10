Tunisie/ Union europÃ©enne : Josep Borrell prÃ©voit la premiÃ¨re rÃ©union du Conseil de partenariat Ã  la fin de l’annÃ©e pour discuter de tout

Tunisie/ Union européenne : Josep Borrell prévoit la première réunion du Conseil de partenariat à la fin de l’année pour discuter de tout

Le haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique sécuritaire, Josep Borrell, a fait part, ce vendredi 06 Octobre, de son souhait de tenir une réunion du Conseil européen et de la Tunisie, à la fin de l’année, rapporte l’agence italienne, Nova.

Présent à la réunion informelle des chefs d’État et de gouvernement des 27 à Grenade (Espagne), Borrell s’est exprimé en ces termes : « Nous avons un accord de partenariat avec la Tunisie, et mon plan est la tenue de la réunion du premier conseil de partenariat avec la Tunisie, avant la fin de l’année ».

Il a considéré la réunion envisagée, comme étant l’espace où toutes les questions liées aux modes de coopération avec la Tunisie seront discutées, y compris la migration. « La migration n’est pas une question isolée, il n’y a pas la migration d’un côté, et les autres problèmes d’un autre côté, nous devons procéder selon une plus grande échelle, et placer la migration au centre, pour son impact sur l’ensemble des politiques ».

Ce faisant, une réunion s’est tenue la veille autour de la lutte contre la traite des personnes, sous un parrainage de l’Italie et du Royaume-Uni, avec la participation de l’Albanie, la France, les Pays-Bas, et la commission européenne, où huit points ont été convenus.

Lesdits points portent notamment sur une coordination en matière de lutte contre les crimes, notamment avec les nations-unies, la lutte contre la migration irrégulière, et l’instauration de partenariats internationaux, avec les principaux pays, pour traiter les raisons radicales de la migration.

Ils prévoient, de surcroît, l’appui des pays partenaires, pour renforcer la protection des frontières, et éviter les transits irréguliers, le soutien de ces mêmes pays à travers le Haut-commissariat des réfugiés (HCR), et l’Organisation internationale des migrations (OIM), ainsi que la coopération en matière de retour et de rapatriement des migrants.

Ces points préconisent, également, une coopération en matière de politiques des visas.

Gnetnews