Tunisie : Vent violent, pluies éparses et orageuses

Les conditions météorologiques sont marquées, ce mardi 22 novembre, par un vent violent, avec une vitesse atteignant les 80 km/ heure près des côtes.

Le vent dépasse, provisoirement, le 100 km/ heure, sous forme de rafales, à l’extrême Nord, des tempêtes de sables locales sont prévues au Sud.

Autrement, des pluies éparses et orageuses sont prévues, pendant la journée, à l’extrême Nord, avec des nuages passagers sans plus, dans les autres régions.

Les températures sont en baisse ; les maximales sont comprises entre 13 et 18° au Nord et sur les hauteurs, et entre 16 et 21° dans le reste des régions.

Gnetnews