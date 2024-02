Tunisie : Vent violent réduisant la visibilité à moins de 500 mètres cette nuit et samedi

Les conditions météorologiques sont marquées à la fin de cette nuit, et demain samedi 10 février 2024, par un vent relativement violent à violent, soufflant du secteur Sud-Ouest. Sa vitesse est comprise entre 50 et 70 km/ heure, atteignant les 90 km/ heure, sous forme de rafales, notamment dans les régions Est du Centre et du Sud.

Le vent charriera sable et poussière, ce qui donnera lieu à la baisse de la visibilité horizontale, localement, à moins de 500 mètres, selon le dernier bulletin météo de ce soir.

Des pluies éparses sont attendues au Nord, et localement au Centre et au Sud-ouest, elles seront, provisoirement, orageuses, à l’extrême Nord, avec une baisse progressive des températures dans la plupart des régions.

Gnetnews