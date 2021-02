Tunisie : Vents violents et tempÃªte de sable, maintien de lâ€™alerte pour la navigation et la pÃªche

Tunisie : Vents violents et tempête de sable, maintien de l’alerte pour la navigation et la pêche

Météo Tunisie met en garde ce mardi 23 février contre des vents violentes dans les régions côtières et au Sud, où ils seront accompagnés de tempêtes de sable locales.

L’INM maintient ses bulletins d’alerte, pour la navigation et la pêche, et prévoit une mer très agitée à agitée dans les golfes de Tunis et d’Hammamet.

Le ciel sera partiellement gris, à intensément nuageux, avec des pluies locales au Nord et au Centre.

Les températures seront en baisse relative, avec des maximales de 16/20° au Nord et au Centre, et dans la limite de 14° sur les hauteurs. Elles varieront entre 20 et 24° au Sud.

L’INM avait averti hier soir contre des vents violent d’une vitesse de 60 à 80°, et des tempêtes de sable, donnant lieu à la baisse de la visibilité horizontale à moins de 1000 mètres, notamment dans les gouvernorats de Gafsa, Tozeur et Kébili.

Gnetnews