Tunisie : Vers la création d’un marché national de production des agrumes au Cap Bon

La création du marché national de production des agrumes au Cap-Bon (Menzel Bouzelfa) a été au centre hier, mercredi 06 Mars, d’une réunion de la commission de suivi et d’évaluation des missions confiées à l’unité de gestion par objectifs pour la réalisation et l’aménagement des circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche.

La cheffe de cabinet de la ministre du Commerce et du développement des exportations a souligné l’importance de ce projet sur le double-plan national et régional, de point de vue économique, social et de développement, et son rôle en matière d’organisation et de modernisation des circuits de distribution des agrumes, et leur valorisation. Outre la création de postes d’emploi directs et indirects, et le développement des exportations de notre pays en agrumes.

Elle a souligné la nécessité d’éliminer tous les obstacles en vue du démarrage effectif de sa réalisation.

Un exposé sur les composantes du projet et les résultats attendus de sa mise en place, conformément à l’étude technique et financière réalisée récemment à son propos, a été présentée.

Cette réunion, à laquelle ont pris part des représentants de la présidence du gouvernement, des ministères concernés, du gouvernorat de Nabeul, et de la commune de Menzel Bouzelfa, a évoqué les procédures de la mise en place dudit marché, outre les problèmes en entravant l’avènement dans les délais convenus.

