Tunisie : Vers un circuit andalous pour attirer les touristes espagnols

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Moez Belhassine, a reçu ce jeudi 24 février 2022, le président de la confédération espagnole des agences de voyage (CEAV), Carlos Garrido de la Cierva, et la délégation l’accompagnant.

Les discussions ont porté sur « la relance de l’activité touristique, et les moyens de développer les vols touristiques vers la destination tunisienne ». Il a été ainsi question de la situation touristique dans les deux pays, à la lumière de l’amélioration relative de la situation sanitaire, de la reprise progressive de l’activité touristique, et des moyens de renforcer la coopération pour augmenter les flux touristiques en provenance d’Espagne vers la Tunisie, indique le ministère du Tourisme dans un communiqué.

Le ministre a appelé les professionnels espagnols à développer leurs activités touristiques vers la destination tunisienne qui offre, outre le tourisme balnéaire, d’autres produits comme le tourisme culturel, saharien, sportif, écologique, etc.

Le ministre a proposé l’aménagement d’un circuit touristique valorisant la civilisation andalouse, et le legs culturel et historique ce cette civilisation, ce qui contribuera à développer les flux des touristes en provenance d’Espagne, et d’Europe en quête de découverte.

La délégation espagnole a loué la destination tunisienne, et ses riches attributs touristiques, outre sa proximité géographique de l’Espagne.

Le président de la confédération espagnole a promis de développer les vols vers la Tunisie, qui est désormais parmi les priorités, et c’est là, l’un des objectifs de l’actuelle visite.

Ce faisant, la confédération des agences de voyages espagnoles s’apprête à organiser son colloque à Tozeur à la fin de 2022 ; un rendez-vous qui rassemblera des agences de voyage de renommée internationale.

Carlos Garrido de la Cierva a salué l’idée d’un circuit spécifique à la civilisation andalouse, traduisant les liens étroits entre les deux peuples amis, ce qui permettra une meilleure promotion de la destination tunisienne en Espagne, en Europe et en Amérique latine.

Gnetnews