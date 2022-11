Tunisie : Versement ce jeudi des pensions incluant les dernières majorations (CNSS)

La caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) annonce le versement ce jeudi 24 novembre, des pensions du mois courant.

Les pensions du mois de novembre comportent l’augmentation découlant de la majoration des SMIG et du SMAG, secteur agricole et non agricole.

Ces augmentations ont un effet rétroactif à compter d’octobre 2022.

Les retraités bénéficieront de leur pension, avec en sus, la majoration en question au titre des mois d’octobre et de novembre.

Gnetnews