Tunisie : Visite ministérielle à Djerba en prévision de la saison estivale

Le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine, s’est rendu, mardi 2 avril 2024, en visite de travail à Djerba, accompagné par le gouverneur de Médenine, en vue de s’enquérir de la marche de l’activité touristique dans la région, et des préparatifs à la saison estivale.

Belhassine a ainsi fait le déplacement au bureau de renseignements touristiques, relevant de l’ONTT, à l’aéroport de Djerba-Zarzis, étant entendu que l’amélioration de la qualité commence par dispenser les meilleures prestations au touriste dès son arrivée à l’aéroport, jusqu’à son départ du pays, rapporte en substance le ministère du Tourisme dans un communiqué.

Le ministre s’est, par ailleurs, rendu au centre de formation touristique de Djerba, où il a assisté à une session de formation de courte durée, organisée pour répondre aux besoins des établissements touristiques, en termes de main d’œuvre spécialisée. Comme il s’est enquis des composantes du programme pilote pour la mise en place de l’institution pédagogique virtuelle, d’apprentissage professionnel laquelle s’inscrit dans le cadre de l’approche adoptée par le réseau international.

Le ministre a mis l’accent sur l’importance des programmes de formation et d’apprentissage en matière d’amélioration de la qualité, et de mise à disposition des compétences capables de développer la compétitivité des établissements touristiques pour pourvoir aux besoins du secteur, ce qui garantit les meilleurs services touristiques, et promeut le niveau de prestation dans différents établissements touristiques, en conformité avec le programme de qualité intégrale lancé par le ministère du Tourisme en 2024.

Il a, par ailleurs, visité une des maisons de Djerba, comme modèle constitutif des éléments d’inscription de l’Île dans le patrimoine universel de l’UNESCO. Il s’est, par ailleurs, enquis du réaménagement d’une huilerie traditionnelle sous terre, comme site de visite du circuit touristique, et du projet d’aménagement du bureau de renseignement touristique, de la fédération de gestion de la destination touristique, Djerba, au niveau du circuit touristique de la vielle ville de Djerba Midoun.

