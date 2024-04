Tunisie : Visite officielle aux ports de Radès et de la Goulette en prévision de la saison estivale

La ministre de l’Equipement et de l’Habitat, chargée de la gestion du ministère du Transport, Sarra Zaâfrani Zenzeri, s’est rendue hier, mercredi 03 avril 2024, au Port commercial de Radès et au Port de la Goulette, pour s’enquérir de la marche de travail dans ces deux édifices maritimes, et des préparatifs en cours en prévision de la saison estivale 2024, et de l’arrivée des Tunisiens à l’étranger.

Lors de sa visite au port de Radès, précisément la zone des quais, les aires de conteneurs et remorqueurs, en passant par les appareils de contrôle par rayon X, la ministre a souligné la nécessité d’œuvrer à améliorer la rentabilité et la qualité des prestations rendues, de finaliser la digitalisation des différentes opérations portuaires et financières, et d’élever la promptitude des équipements de chargement, d’acconage et de sous-traitance, outre la gouvernance de la gestion des espaces, et quais et le développement des méthodes de travail, rapporte le ministère du Transport dans un communiqué.

La promotion du port de Radès nécessité la mise en place d’une stratégie globale, d’une manière participative, ainsi que d’un plan d’action selon un échéancier bien déterminé, et parvenir à des solutions efficaces procédant d’un diagnostic objectif, permettant d’identifier les causes profondes et réelles des problèmes, a-t-elle souligné.

Lors de sa visite au port de la Goulette, la ministre a appelé à la conjugaison des efforts des intervenants du port, pour éviter tout ce qui est de nature à mettre à mal les intérêts des passagers, et de garantir la fluidité des mesures et leur simplification, tout en tâchant à les digitaliser.

Elle a, par ailleurs, appelé à réunir les meilleures conditions et prestations pour les touristes arrivant au port de la Goulette, et de contribuer, ainsi, à la réussite de la saison touristique 2024.

La ministre a souligné l’importance de promouvoir les ports en Tunisie, et d’en améliorer la prestation, conformément aux normes requises en termes de qualité et de sécurité.

